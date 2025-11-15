Kjaer: "Se Eriksen se ne fosse andato non avrei più giocato. Derby? Sarà equilibrato"

Il derby si avvicina. Da lunedì inizierà la marcia di avvicinamento di Inter e Milan alla sfida di domenica sera a San Siro. Una gara che vale i quartieri alti della classifica con la squadra di Chivu che precede di due punti quella di Massimiliano Allegri e che, per il momento, condivide con la Roma il primo posto in classifica. E proprio sulla gara di San Siro si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Simon Kjaer partendo anche da un retroscena di mercato del 2008:

"Sì, l’Inter era interessata a prendermi e il Real mandò un’offerta al Midtjylland - ha raccontato il danese -. Poi mi prese il Palermo". Venendo invece all'incontro di domenica sera preferisce non fare pronostici: "L’Inter gioca in casa, vero? Allora dico 60-40 per l’Inter. In campo c’è equilibrio".

E nell'Inter c'era Christian Eriksen, suo grande amico e compagno di Nazionale protagonista di un brutto episodio all'Europeo quando nel 2021 ebbe un arresto cardiaco: "Se Christian se ne fosse andato - ha continuato - non avrei più giocato. Ho capito che il calcio è il calcio, la vita è la vita. Il calcio è lavoro e passione, la vita è un’altra cosa".