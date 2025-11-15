Il Padova si appresta a parlare spagnolo: l'argentino Figoli a un passo dalla maggioranza

Il Padova si appresta a cambiare proprietà. Nelle prossime settimane infatti è in arrivo in città l’imprenditore argentino attivo nel campo della spettacolo – fra le sue assistite c’è anche una certa Shakira - Marcelo Figoli, proprietario della Fenix Entertainment, che dopo mesi di trattative ha acquistato la maggioranza delle azioni, il 69%, in mano all’imprenditore franco-armeno Joseph Oughourlian. Lo riferisce Tuttosport facendo il punto della situazione.

Dopo sei anni in Serie C concluse con la tanto attesa promozione in Serie B, dopo aver speso tantissimo raccogliendo spesso solo delusioni, Oughourlian ha deciso di cedere alle lusinghe dell’argentino che già dall’estate ha iniziato il suo pressing. Al momento le cifre dell’operazione ancora non si conoscono, ma se l’attuale presidente Francesco Peghin lo scorso anno aveva acquistato il 25% delle azioni per un milione allora Figoli dovrebbe versarne 3-4 più i debiti. L’argentino non è un volto nuovo nel mondo del calcio visto che è già proprietario del Burgos nella seconda divisione spagnola, del Club Juventud de Las Piedras in massima serie uruguaiana e ha quote nei semiprofessionisti del Recreativo de Huelva, sempre in Spagna.

Il derby contro il Venezia del prossimo 22 novembre dovrebbe dunque essere l’ultimo con Oughourlian proprietario e dovrebbe vedere sugli spalti anche la presenza del nuovo azionista di maggioranza. Il cambio della guardia al vertice però non dovrebbe portare a rivoluzioni nell’assetto dirigenziale o sulla panchina visto che coloro che hanno conquistato la Serie B lo scorso anno stanno dimostrando di poter far bene anche nella categoria superiore.