Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa

L'Empoli è tornato in Serie B con l'etichetta pesante di favorita d'obbligo per l'immediata risalita. Tuttavia, la profonda rivoluzione estiva, culminata con l'affidamento della panchina all'ex Juve Stabia Guido Pagliuca, non ha dato i frutti sperati. La squadra toscana, rinnovata nei suoi interpreti, ha faticato terribilmente a trovare la quadratura del cerchio, stazionando nella parte bassa della classifica e sprecando il potenziale tecnico a disposizione.

Il fallimento della prima parte di stagione è stato sancito il 14 ottobre con l'esonero di Pagliuca, mossa inevitabile per scuotere l'ambiente. La società ha scelto di affidarsi a un volto noto e vincente: Alessio Dionisi, l'uomo che aveva già guidato l'Empoli alla promozione in Serie A nel 2020/21, richiamato per un salvataggio emotivo e tecnico.

Il ritorno di Dionisi è stato finora un cammino difficile: in cinque partite, il bilancio è di due pareggi, due sconfitte e una sola, fondamentale, vittoria, arrivata nell'ultimo turno contro il Catanzaro. I toscani sono attualmente al tredicesimo posto con 14 punti, una posizione anonima che evidenzia la crisi. La classifica è cortissima: l'Empoli è sì a soli due punti dalla zona Playoff, ma ha un margine risicato di appena due punti sulla zona Playout.

L'obiettivo è ora ricostruire fiducia e identità. Dionisi deve ricreare la magia del passato e trasformare il potenziale in punti per evitare di rimanere inghiottito nella mediocrità della Serie B. La risalita è ancora possibile, ma il tempo stringe.