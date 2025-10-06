Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"

Stefano Eranio, ex centrocampista tra le altre del Milan, è intervenuto ai microfoni MilanNews.it per parlare dell'ottimo avvio dei rossoneri: "È stata una partita equilibrata, molto tirata. Credo che la Juve abbia avuto rispetto, diciamo così, del Milan e non voleva dargli campo, forse nel primo tempo hanno fatto meglio loro. Nella ripresa Gatti sfiora un gol pazzesco, poi il Milan è cresciuto e ha creato di più, vedi anche il rigore, che secondo me è netto. Ecco, qua non capisco una cosa: come mai a Estupinan danno il rosso contro il Napoli per fallo da ultimo uomo, e ieri Kelly niente..?"

Sugli errori di Leao: "Sì, lui deve metterci qualche cosa più, così non ci siamo: l’atteggiamento è fondamentale e lui ha quasi camminato anche ieri.. non va bene. Poi il gol può anche capitare che possa sbagliarlo perchè il calcio è anche questo, sbagliare. Rafa ha un fisico e forza che non hanno in tanti in Europa, quindi potrebbe fare qualcosa di più sotto il profilo della volontà anche quando la palla ce l’hanno gli altri, poi secondo me, aggiungo che non è un numero nove e non ha le caratteristiche per giocare spalle alla porta. Leao quest’anno rischia di fare tanta panchina, il destino ce l’ha in mano solo lui".

Su Allegri: "In panchina uno come lui è garanzia. Max è un "volpone" Sa benissimo cosa può dare, e infatti il suo è un Milan operaio che lavora tutto per uno stesso scopo. Secondo me i rossoneri potranno ottenere molto perché non avendo le coppe possono concentrarsi bene sul campionato. Sì, possono vincere lo scudetto".