Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
TUTTO mercato WEB
I giallorossi hanno svolto questa mattina una seduta di allenamento al Via del Mare. Assente Jean, oltre ai sette convocati dalle rispettive Nazionali: Berisha, Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac, Ramadani e Tiago Gabriel. Lavoro personalizzato per Banda.
La preparazione dei giallorossi - riporta il sito ufficiale del Lecce - in vista della gara dell’Olimpico con la Lazio, in programma domenica 23 novembre alle ore 18:00, riprenderà martedì pomeriggio ad Acaya.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Ora in radio
Primo piano
La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile