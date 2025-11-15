Lecce, è già partita la corsa per Tiago Gabriel. Sarà una plusvalenza totale

Bastano undici partite per essere valutati circa 25 milioni di euro? La risposta, in un calcio schizofrenico come il nostro, è sì. Perché Tiago Gabriel è la prossima plusvalenza per il Lecce di Pantaleo Corvino. Preso a un milione e mezzo dal Portogallo, dove giocava nell'Estrella Amadora, ora ha diversi interessamenti da parte di club importanti. C'è già stata una chiacchierata con l'Inter, alla Juventus piace ma non è una priorità - si cerca un centrocampista, poi si vedrà - mentre il Milan potrebbe osservarlo nel corso delle prossime settimane.

In questa stagione è partito dieci volte da titolare, una sola dalla panchina. Solo con l'Atalanta, nella peggiore sconfitta di queste prime undici gare, ha sostituito Siebert dopo 79 minuti. La sua giovane età fa pendere la bilancia della valutazione dalla sua parte. Perché i giallorossi ne chiedono circa 30, poi probabilmente abbasseranno la valutazione, a meno di altre grandi partite. Come per Dorgu, non è escluso che ci possa essere una cessione a gennaio per cercare altri talenti nel prossimo futuro, anche loro da rivendere.

Una tattica rischiosa, va detto. Però redditizia, visto che fra Dorgu e Krstovic il Lecce ha messo a posto il bilancio per un discreto periodo, gettando le basi per ulteriori plusvalenze.