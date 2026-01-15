Lecce, Di Francesco: "Potevamo anche battere l'Inter, dobbiamo pensare di più al risultato"
Sconfitta a San Siro per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha commentato a Mediaset il ko per 1-0 con l’Inter: “Ci leghiamo alla prestazione di ieri sera, dobbiamo pensare di più al risultato. Si vedeva che c’era la possibilità, un pareggio o magari anche una vittoria, perché potevamo fare male all’Inter. Ci dobbiamo credere di più, dobbiamo capire che possiamo mettere in difficoltà tutti quanti”.
Forse un po’ di lucidità in più?
“È lì che dobbiamo migliorare, in freddezza, in qualità, nelle scelte. È un percorso, però devono avere questa consapevolezza. Per poter fare male a queste squadre possiamo fare la differenza solo con il lavoro”.
A livello di classifica speravate in qualcosa di meglio?
“Se guardiamo all’ultima gara con il Parma, siamo stati davvero ingenui. Ci siamo fatti male da soli in una partita doveva eravamo tranquilli, ora dobbiamo riprenderci i punti persi nel percorso con prestazioni, ma anche risultati”.
