Lecce, Di Francesco elogia il Como: "Ha una forte identità al di là dei sistemi di gioco"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco analizza così in sala stampa il ko rimediato oggi contro il Como, spendendo parole importanti per la formazione lariana: "Il Como ha dei giocatori di altissima qualità, ha una forte identità - ha esordito -, va al di là dei sistemi di gioco. Noi troppo poco nella parte centrale del primo tempo, quindi resettiamo la gara, voglio vedere un'attitudine precisa con la Cremonese. Meno rispetto per chi ha qualità e più combattività".

Oggi partita sbloccata su un episodio.

"L'attaccante era Cheddira, non Gandelman. Lui era centrocampista che si inseriva. Le responsabilità comunque sono solo mie, ora ripartiamo, cerchiamo un piano gara per fare un risultato importante".

Come giudica questo Como? Che difficoltà avete avuto?

"Io credo che più porti il Como vicino all'area di rigore, più gli dai possibilità di segnare - ha aggiunto -. Abbiamo letto male le scappate e le scalate, sul primo gol bisognava andare uomo su uomo su Douvikas. Il Como non ha solo palleggio, ma nel recupero palla ha la capacità di andare in verticale. Ha più soluzioni e ti fa male se non sei al massimo dell'attenzione e della prestazione. Noi abbiamo pagato le nostre disattenzioni, profumatamente", ha concluso.

Qui la conferenza stampa intergale dell'allenatore giallorosso.