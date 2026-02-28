Lecce, Di Francesco: "Gol presi per ingenuità da parte nostra, ci serva da lezione"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna persa 3-1 sul campo del Como e valevole per la 27^ giornata di Serie A.

Cosa è successo fino a fine primo tempo, prendendo 3 gol?

"Sono episodi particolari: il primo siamo scappati male, bravi loro e ingenui noi. Peccato per il secondo gol, Coulibaly è scivolato e non abbiamo fatto tutti quella corsa indietro. In quel caso lì non bisogna fermarsi. Il terzo gol per me è una grande ingenuità nostra, mi sono molto arrabbiato con i miei ragazzi. Avere un 5 contro 3 in area è assurdo. Le responsabilità sono mie, ma è un peccato perché avevamo impattato bene sulla partita".

Il rammarico è come vi è scivolata via di mano?

"Al di là della sconfitta, dispiace per come abbiamo preso i gol. Loro sono una squadra forte, ma non abbiamo concesso tantissimo. Abbiamo preso un uno-due con troppa facilità e poi abbiamo avuto difficoltà a rientrare nel secondo tempo. Il terzo è una grande ingenuità, loro preparato tante situazioni su calcio piazzato. La prima cosa che ho chiamato ai ragazzi: occhio che ce la mettono. Il terzo gol ci ha un po' tagliato le gambe".

Queste ingenuità un po' la preoccupano?

"Quando vedi le partite, vai a valutare le cose che sono andate bene e quelle che sono andate male. Oggi ci deve servire da lezione, la prossima settimana dobbiamo preparare bene la partita contro la Cremonese che è uno scontro diretto e non possiamo permetterci disattenzioni, soprattutto con una squadra con caratteristiche di alto livello come il Como".