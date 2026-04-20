Lecce-Fiorentina, i convocati di Di Francesco: spicca il rientro in lista di Banda
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Questa sera alle ore 20:45 la partita del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina chiude il programma della 33^ giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno, all'interno della quale spicca come notizia principale il rientro di Banda.
LECCE vs FIORENTINA, I CONVOCATI DI DI FRANCESCO
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kovac, Marchwinski, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Cheddira, N'Dri, Pierotti, Stulic.
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