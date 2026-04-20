Budel: "Vanoli può essere il tecnico giusto per aprire un nuovo ciclo a Firenze, Pioli non lo era"

Alessandro Budel, ex calciatore tra le tante del Lecce, è intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per presentare lo scontro salvezza in programma stasera al Via del Mare: "Il rischio che la Fiorentina arrivi leggera alla partita di stasera c'è, perché penso che i viola siano già salvi. Sarà una partita comunque importante, basta poco ritrovarsi con i cattivi pensieri. Però sicuramente il Lecce ci arriva con maggiori stimoli rispetto ai viola".

Su cosa salvare della stagione viola: "Non sono mai convinto che il 'tabula rasa' sia un concetto che funziona nel calcio. Ripartire con tutti uomini nuovi non è mai semplice. La Fiorentina ha già cambiato tanto, invece penso che abbia bisogno di creare una base solida proprio dopo le sofferenze di questa stagione. Ci sono tanti ottimi giocatori da cui poter ripartire".

Sulla possibile conferma di Vanoli: "Ha fatto grandi cose. Ha preso la squadra nel mezzo di mille difficoltà e non era nemmeno ben visto a inizio percorso. Si meriterebbe una chance. mi piacerebbe vedere la Fiorentina pronta a scegliere un allenatore per aprire un ciclo. Pioli non era la persona giusta, forse lo potrebbe essere Vanoli. Mi piacerebbe vedere il club viola con un ottica lungimirante, un allenatore a cui dare un po' di tempo".