Lecce in ritiro prima dell'Hellas Verona: i convocati di Di Francesco. Per ora fuori in tre

Dopo la gara di ieri sera la squadra si è ritrovata questa mattina per un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Seduta di scarico per chi è sceso in campo con la Fiorentina, terapie per Berisha, Gaspar e Fofana. Banda e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato. Nel pomeriggio il gruppo squadra si trasferirà a Bussolengo (Verona), presso il Montresor Hotel Tower, in preparazione alla gara di sabato sera con l’Hellas Verona. I giallorossi domani mattina sosterranno una sessione di allenamento presso lo Stadio Comunale di Villafranca (Verona).

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

DIFENSORI: 25. Gallo, 18. Jean, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga

CENTROCAMPISTI: 29. Coulibaly, 16. Gandelman, 28. Gorter, 14. Helgason, 80. Kovac, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala

ATTACCANTI: 19. Banda, 22. Camarda, 99. Cheddira, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić