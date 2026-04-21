Dalla Turchia: le strade di Lukaku e l Napoli si separeranno. Il Besiktas prende informazioni

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai compromesso. Nei giorni scorsi l'attaccante belga ha fatto ritorno a Castel Volturno per provare a ricucire con la società, senza però incontrare il resto dei compagni e soprattutto il suo allenatore Antonio Conte, con il quale sembra aver ormai rotto ogni tipo di legame.

Per questo motivo, entrambe le parti - a prescindere dal possibile ritorno del belga per il rush finale di stagione - stanno pianificando un addio al termine della Coppa del Mondo. D'altra parte, alcuni club esteri sembrano aver già preso informazioni sulla fattibilità dell'operazione. Dalla Turchia rimbalza la notizia di come il centravanti sia infatti finito nel mirino del Besiktas. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club bianconero di Istanbul vorrebbe presentare un'offerta negli uffici di Manna e soci qualora ci dovessero essere delle condizioni favorevoli.

La trattativa però non è semplicissima. Romelu Lukaku, classe 1993, è legato al club partenopeo con un contratto fino al giugno del 2027 a 8 milioni di euro a stagione. Oltre a ciò, c'è anche il quadro clinico a complicare la situazione, visto che il belga viene da una stagione in cui ha disputato soltanto sette presenze in azzurro.