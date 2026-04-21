Serie A, la Flop 11 dopo 33 giornate: Morata rientra nella squadra da incubo
Due novità nella Flop 11 di Serie A, arrivata alla 33ª giornata: esce Pezzella ed entra Ahanor in difesa. Davanti esce Dia ed entra Morata. Questo il nostro 4-3-1-2 col Pisa che suo malgrado è la squadra più rappresentata.
Yann Sommer - (Inter) 5.85
Gabriele Zappa - (Cagliari) 5.70
Simone Canestrelli - (Pisa) 5.75
Honest Ahanor - (Atalanta) 5.68
Valentino Lazaro - (Torino) 5.66
Simon Sohm - (Bologna) 5.52
Cher Ndour - (Fiorentina) 5.65
Marius Marin - (Pisa) 5.68
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.68
Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.38
Alvaro Morata - (Como) 5.61
- - -
SERIE A - 33ª GIORNATA
Sassuolo - Como 2-1
42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz
Inter - Cagliari 3-0
52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski
Udinese - Parma 0-1
51' Elphege
Napoli - Lazio 0-2
6' Cancellieri, 57' Basic
Roma - Atalanta 1-1
12' Krstovic, 45' Hermoso
Cremonese - Torino 0-0
Hellas Verona - Milan 0-1
41' Rabiot
Pisa - Genoa 1-2
19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo
Juventus - Bologna 2-0
2' David, 57' Thuram
Lecce - Fiorentina 1-1
30' Harrison, 71' Tiago Gabriel
CLASSIFICA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 36
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 28
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz (Como)
11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)
Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)
Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)
Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)
Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.