Live TMW Lecce-Pisa, Caracciolo: "Momento difficile, dobbiamo pensare a lavorare"

Antonio Caracciolo si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare Lecce-Pisa.

23.15- Inizia la conferenza stampa.

Perché si è visto questo Pisa?

"Difficile da spiegare, siamo mancati sotto tutti i punti di vista. E' un momento difficile, abbiamo perso due scontri diretti e ce ne aspetta un altro. Dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se oggi di positivo c'è stato poco, sono stati 90 minuti di sofferenza".

Sorpreso da questa prestazione?

"Non ce l'aspettavamo, ora stiamo affrontando squadre che lottano per la salvezza come noi e non dobbiamo avere ansia di dover vincere a tutti i costi. Sappiamo che bisogna vincere e non bisogna perdere, non so se inconsciamente questi scontri diretti ci hanno messo un po' d'ansia. Dobbiamo isolarci e pensare solo al lavoro".

Si poteva strappare almeno uno 0-0?

"Queste partite andrebbero vinte, ma se non riesci a vincere allora non devi perderle. Abbiamo sbagliato tanto anche tecnicamente, dando la possibilità al Lecce di prendere fiducia".

La classifica?

"Dobbiamo cercare di restare aggrappati, sarà sempre più difficile. Se entriamo nel loop della negatività è finita, dobbiamo cercare di lottare fino alla fine".

Demeriti vostri o meriti dell'avversario?

"Oggi è stato il Pisa peggiore. Anche il Lecce all'inizio tecnicamente commetteva errori, ma se fai 90 minuti così prima o poi rischi di prenderlo e purtroppo abbiamo preso il gol".

23.20- Finisce la conferenza stampa.