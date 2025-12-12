Lecce, Ramadani: "Vittoria che vale sei punti, felicissimo per la rete di Stulic"

"Siamo molto contenti per questa vittoria, possiamo dire che vale sei punti. Siamo contenti di aver mosso la classifica, il nostro obiettivo resta quello di salvarci e magari non all' ultima giornata per evitare la sofferenza delle ultime stagioni. Devo dire che mi dispiace molto per Berisha, il mio fratello minore. Il suo infortunio mi preoccupa, lo aspettiamo presto in campo. Allo stesso tempo sono contento per la rete di Stulac. Non aveva ancora segnato in queste prime quattordici giornate, tuttavia ha sempre offerto delle grosse prestazioni ed era solo questione di tempo". Queste le dichiarazioni del centrocampista del Lecce Ramadani ai microfoni di DAZN.