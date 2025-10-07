Lecce, Sticchi Damiani conferma Di Francesco: "Non è assolutamente in discussione"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del momento della squadra salentina nel corso del suo intervento per Radio Sportiva: "E’ stato un bel week-end per noi, perché abbiamo vinto e ci siamo sbloccati, peraltro fuori casa e con una diretta concorrente. Meritavamo questi tre punti non solo per questa gara ma anche per quella precedente, perché con il Bologna avremmo certamente meritato la vittoria ma non siamo stati fortunati. Con il Parma però siamo stati bravi e fortunati.

Di Francesco in discussione? No, nella maniera più assoluta. Su di lui c’è un ragionamento che non viaggia sull’emotività di una singola gara. C’è un progetto su lui e sul suo staff. Ci piace molto per come interpreta il gioco e per come lavora con i giovani. C’è un ragionamento che va oltre la singola gara, noi facciamo tutto il possibile per metterlo nelle condizioni di farlo lavorare bene e lo sta facendo già dal ritiro, che è stato molto intenso.

Il calendario? Non è stato facile. Forse l’unico grosso rammarico è la gara con il Cagliari, non interpretata al meglio. Ci è però servita per trovare la quadra tattica. E’ stato il primo tempo con il Cagliari quello che ci è mancato, già nel secondo c’è stato equilibrio con l’occasionissima di arrivare al vantaggio con Morente. Per il resto è stato un buon cammino finora".