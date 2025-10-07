Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"

“Nel nuovo Brescia respiro molto più entusiasmo. Sono orgoglioso, ma non mi sento ancora un simbolo”. Il centrocampista Riccardo Fogliata è uno dei giocatori che ha proseguito l’avventura a Brescia dopo il fallimento del club guidato da Cellino e l’operazione che ha portato Pasini a trasferire la Feralpisalò – ora Union Brescia – nella città lombarda.

Sono queste alcune delle parole che il calciatore ha detto nel corso della conferenza stampa odierna: “Sentiamo tutti una responsabilità importante, - si legge sulle pagine dell’edizione on line del Giornale di Brescia - ma per noi giocare al Rigamonti è uno stimolo e non un limite”.

Infine uno sguardo al problema fisico che gli ha fatto saltare buona parte della scorsa stagione: “Ora finalmente sto bene: otto mesi ai box sono tanti, ma mi sto riprendendo e vivo questo momento con entusiasmo”.