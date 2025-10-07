Napoli, dall'Olanda: Lang può andare in prestito a gennaio. E i tifosi del PSV sperano

Che fine ha fatto Noa Lang. Il giocatore olandese arrivato al Napoli nel mercato di gennaio con grandi aspettative non sta lasciando il segno in questo inizio di stagione. Approdato in azzurro per una cifra di circa 25 milioni di euro più tre di bonus dal PSV Eindhoven e perfetto per il 4-3-3 di partenza della squadra partenopea, Antonio Conte lo ha utilizzato poco. Di queste prime otto partite giocate con la maglia dei campioni d'Italia, il giocatore ha collezionato in totale solamente 55 minuti, troppo poco per chi era arrivato con tante attese.

E in Olanda si sta inseguendo una notizia che sarebbe a dir poco clamorosa. Secondo il portale Soccer News, potrebbe andare anche in porto una sua cessione in prestito già a gennaio con i tifosi del PSV che sperano in un ritorno.

E proprio ai nostri taccuini, l'ex Ajax Sonny Silooy ha commentato: "Lang è una persona speciale, era qui all'Ajax. A volte è speciale nel senso positivo, altre in negativo: questo dipende molto da come viene gestito dall'allenatore. Se l'allenatore lo rende felice, allora può fare belle cose. Non so se ora lo sia, ma il mister è Conte e lui sa cosa serve per vincere al Napoli".