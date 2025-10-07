Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"

"Dopo numerosi mesi di dura contestazione nei confronti dell’attuale società da parte del tifo organizzato e di tutto il popolo rossoblù, dopo le ultime vicende relative alla cessione del Cosenza Calcio crediamo sia opportuno ribadire la nostra posizione a riguardo". Inizia così il comunicato della Curva Sud Cosenza in merito alla contestazione nei confronti della proprietà del club calabrese. Un comunicato in cui oltre a ribadire la propria intenzione di contrarietà all'attuale società lascia uno spiraglio aperto al ritorno sugli spalti anche nelle partite casalinghe. Tutto però dipenderà dall'atteggiamento che l'attuale numero uno avrà nei confronti della piazza.

"Siamo ancora convinti che l’attuale presidente Eugenio Guarascio debba passare la mano, ma ci teniamo a precisare che, da ultra, non ci interessa minimamente l’aspetto relativo alle trattative ed agli iter finanziari riguardanti la cessione della società. - si legge nel comunicato - Non permetteremo a nessun imprenditore o cordata di imprenditori di strumentalizzare la nostra contestazione. Proviamo disgusto per il circo mediatico che si crea attorno a questi eventi.

Se l’attuale società continuerà ad agire in modo scellerato e disastroso sarà ancora duramente contestata. Se, viceversa, si avvertirà un cambiamento troveremo ad incitare, anche nelle partite casalinghe, la nostra squadra con la passione di sempre. Questa regola varrà indipendentemente dal nome del presidente e dei dirigenti. Mai per nessuna dirigenza sempre e solo per il nostro amato Cosenza".