Fontana assicura: "Napoli ed Inter più forti, ma la favorita per lo Scudetto è il Milan"

Il campionato italiano va momentaneamente in archivio: spazio alle Nazionali, con il Napoli e la Roma che in questa sosta guardano tutte dall'alto dei loro 15 punti raccolti nelle prime sei giornate.

L'ex portiere Alberto Fontana nel corso dell'intervista rilasciata a News.superscommesse.it ha detto la sua sulla lotta al tricolore. Più che la Roma però, Fontana vede il Milan come principale candidata, nonostante due squadre siano più forti dei rossoneri: "Il Napoli e l'Inter sono le due squadre più forti del campionato, però credo che la favorita possa essere proprio il Milan" - le sue parole - "sta vivendo una situazione molto simile a quella del Napoli dello scorso anno, in cui la squadra ha dovuto affrontare la stagione senza l'impegno delle coppe europee".

Poi aggiunge: "Non è da nascondere che si tratti di un vantaggio non da poco, poi, ha un allenatore carismatico, ha vinto tanto e riesce sempre a trasmettere un'energia incredibile a chi allena. Personalmente, sono anche un fan di Allegri e mi auguro che possa essere lui a festeggiare il prossimo scudetto".

In merito all'Inter, Fontana ha aggiunto: "A mio parere, l'Inter ha un attacco più forte rispetto a quello della passata stagione, quando alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava che facessero; per quest'anno, la società è stata molto coraggiosa a dare fiducia a un ragazzo giovanissimo che si chiama Francesco Pio Esposito; si è presentato con grande personalità e ha realizzato anche un goal a Cagliari piuttosto pesante".