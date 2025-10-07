Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda, la famiglia lo aiuta molto. Sottil può fare la differenza"

Nel corso del suo intervento su Radio Sportiva, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del singoli partendo da Camarda: "Ha avuto delle attenzioni enormi, forse esagerate in relazione alla sua giovane età. La famiglia, solida ed equilibrata, lo aiuta molto. Credo che da noi poi il contesto, familiare ma professionale, lo aiuta molto.

Tiago Gabriel? Noi siamo sempre attenti. Lo scorso anno ci venne detto, non dai nostri tifosi, che non avevamo fatto abbastanza, oggi possiamo però dire che è stato un bel mercato vedendo quello che Tiago Gabriel e Danilo Veiga hanno fatto con il Parma. Il difensore centrale, che è dicembre 2004 quindi quasi 2005, ha dimostrato una grande crescita, poi è chiaro che quando un ragazzino arriva non dà nell’occhio. Ha nelle corde la possibilità di diventare grande, ma certo vogliamo che cresca e godercelo, non pensiamo al mercato in uscita.

Sottil? Non so se qualcuno si sta mangiando le mani per lui. Era un obiettivo di mercato, Corvino e Di Francesco lo conoscono bene. Credo che sia il contesto giusto per lui, lo vedo motivato e già pronto. Il mister con lui, Pierotti, Morente, Banda e N’Dri ha ampia scelta. E’ chiaro che se Sottil fa il Sottil a Lecce può fare la differenza. Falcone? E’ il capitano ed incarna perfettamente i valori ed i principi del club. E’ serissimo ed un bravo atleta, impersona i valori del club. Lo abbiamo visto benissimo in questi tre anni insieme in Serie A. Gallo? Anche lui è un gran bravo ragazzo, di valore. Spesso frainteso a livello comunicativo per una sua timidezza strutturale. Ha grandi valori e non si risparmia mai. Sono affezionato sia a lui che a Falcone, me li terrei a vita".