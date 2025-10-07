Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti

Brutte notizie per il tecnico Aimo Diana e il suo Union Brescia. L'esterno destro Guglielmotti dovrà infatti restare fermo per diversi mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio come comunicato dal club in una nota ufficiale:

"Union Brescia comunica che il calciatore Davide Guglielmotti è stato sottoposto, nel pomeriggio odierno, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. - si legge nel comunicato - Il giocatore sarà rivalutato nelle prossime settimane per definire il percorso terapeutico e i relativi tempi di recupero. A Davide vanno il più sincero in bocca al lupo e l’abbraccio di tutto il Club biancazzurro".

Arrivato in estate dal Catania il classe '94 ha finora collezionato cinque presenze in stagione per un totale di 292 minuti in campo.