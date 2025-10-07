Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così"

"Non avrei mai pensato di segnare due reti in una serata così, ma prima di tutto sono fiera della mia squadra". La centrale difensiva della Juventus Cecilia Salvai ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la doppietta messa a segno nella prima gara della fase campionato di Women's Champions League che ha permesso alle bianconere di vincere contro il Benfica per 2-1.

"Questa vittoria è il frutto del duro lavoro in allenamento, sono orgogliosa della nostra prestazione. È stata una serata incredibile, coronata da due marcature con questa meravigliosa maglia, nel nostro stadio. - prosegue ancora Salvai - Era importante iniziare questo cammino in UEFA Women's Champions League con una vittoria, anche e soprattutto perché da quest'anno il format della competizione è differente. Sono felice, è stato bellissimo".