Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"

In una lunga intervista rilasciata al Resto del Carlino il presidente del Modena Carlo Rivetti, oltre a parlare del suo rapporto con la città, si è soffermato anche in un bilancio dei quattro anni alla guida della squadra gialloblù: “Con la promozione abbiamo avuto un colpo di fortuna, il gol del nostro portiere Gagno l’hanno visto in tutto il mondo e lì ho capito che le cose giravano bene. Per il resto non abbiamo ancora fatto nulla, ma puntiamo a ottenere tantissime soddisfazioni dal campo in futuro”.

“Identità? La mia formazione da imprenditore ha inciso, abbiamo reintrodotto il canarino, posto grande attenzione alle maglie e cambiato il lettering. I tifosi vanno trattati bene, senza di loro non ci sarebbe il calcio. - prosegue Rivetti come riporta Parlandodisport.it - Anche ridipingere la tribuna coi colori sociali e rifare tunnel e spogliatoi ha aiutato l’immagine. Le telecamere passano di lì e sono tutti biglietti da visita della città”.

Spazio poi al futuro del club con i Rivetti ancora alla guida: “I miei figli sono interessati quanto me, come in azienda abbiamo lavorato tutti insieme ora siamo tutti impegnati nel Modena. Siamo tutti patiti per il calcio anche se tifiamo club diversi, ma ora abbiamo una squadra che ci unisce che è il Modena. - conclude Rivetti senior - L’impresa italiana e il calcio, negli ultimi anni, hanno avuto problemi di ricambio generazionale, qui il ricambio è assicurato”.