Lucioni: "Palermo squadra da battere in Serie B. Frosinone? Non sono sorpreso"

Nell’intervista rilasciata a Tuttob.com l’ex difensore Fabio Lucioni si è soffermato anche sull’avvio di campionato di altre due squadra di cui in passato ha vestito la maglia come Palermo e Frosinone che si trovano nelle zone nobili di classifica nonostante siano partite con obiettivi diversi.

“Non vedo avversari in grado di creare problemi al Palermo, sono la squadra da battere. Il Venezia non è partito benissimo, ma si sta ritrovando e nelle ultime gare ha dimostrato il proprio valore, mentre l’Empoli sta pagando il cambio di guida tecnica e soprattutto lo scotto della retrocessione, come tutte le squadre che scendono dalla A. - spiega Lucioni - Lo stesso Monza, nell’attesa del closing, ha patito un po’ di confusione generale. Quanto al Modena capolista, composto da giocatori che hanno già vinto altrove e conoscono la categoria, al momento sta mettendo in difficoltà chiunque perché è una squadra dinamica, che va forte”.

Spazio poi al Frosinone: “La società non ha fatto proclami, preferendo tenere un profilo basso e facendo intendere che ci sarebbe stato un ridimensionamento a livello di spese, ma non sul piano della qualità della squadra. Lo dimostra il fatto che hanno preso un allenatore, reduce da una stagione sfortunata, sì, ma bravo a mettere in difficoltà tutti, e giocatori funzionali ai suoi dettami tecnico-tattici. Ed ecco fatto un connubio vincente. Quindi non sono sorpreso dall’ottimo avvio di campionato dei ciociari”.