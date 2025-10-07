Bari, lesione di basso grado alla coscia per Nikolaou. A rischio la presenza con la Reggiana

Brutte notizie in casa Bari sul fronte del reparto difensivo. Dopo il capitano Vicari infatti anche un altro centrale come Dimitrios Nikolaou deve alzare bandiera bianca a causa dell’infortunio subito contro il Padova nell’ultimo turno, una lesione muscolare che potrebbe costringerlo a saltare la sfida contro la Reggiana al rientro dalla pausa per le nazionali. Questo il comunicato del club pugliese:

"SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata odierna Dimitrios Nikolaou per valutare l'entità del problema che lo ha costretto all'uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro il Padova, hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso predisposto dallo staff sanitario biancorosso".