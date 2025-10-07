Cosenza, ci siamo per lo sbarco di Beretta: manca solo l'annuncio ufficiale

Reduce da sei risultati utili consecutivi il Cosenza di Antonio Buscè si prepara a rinforzare il proprio reparto offensivo con un innesto di grande esperienza. Come riferito nelle scorse ore infatti il centravanti Giacomo Beretta vestirà la maglia rossoblù dei calabresi che si trovano, un po' a sorpresa al terzo posto in classifica, alla pari di Catania e della rivelazione Casarano. Dopo le complessità dell'estate appena trascorsa, in pochi, infatti, si sarebbero mai immaginati i Lupi così in alto nel Girone C.

Il classe '92, come anticipato sui social del club, è infatti arrivato a Cosenza per le visite e la firma sul contratto. Manca dunque solo l'annuncio ufficiale da parte della società per considerare l'ex di Cittadella, Foggia e Pro Patria come nuovo attaccante della formazione di Buscè. Un innesto utile, sia per infoltire il reparto avanzato sia per fare rifiatare Simone Mazzocchi.