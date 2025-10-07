Live TMW Canzi: “Dobbiamo trovare una via di mezzo tra equilibrio e coraggio”

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine della sfida vinta dalla sua Juventus per 2-1 contro il

Benfica. TuttoMercatoWeb.com ha riprese in diretta le parole del mister bianconero.

Avete ritrovato il vostro equilibrio in campo…

“L'equilibrio c'è stato in tutta la partita tranne pochi minuti prima del gol del 2-1, dove abbiamo preso dei contropiedi che non mi sono piaciuti. Dobbiamo trovare una giusta via di mezzo tra equilibrio e coraggio. Abbiamo fatto dei cambi per vincere la partita per la quantità di occasioni create".

Su Walti e Schatzer?

"Sicuramente Eva potrà crescere tantissimo con vicino una giocatrice dalla qualità di Lia. A centrocampo abbiamo una buona scelta di giocatrici. Crediamo tanto in Schatzer. Potranno giocare anche insieme. Ha dimostrato di saperci dare ordine".

Un giudizio su Salvai?

"A livello simbolico lei è sempre molto importante. Arriverà il momento in cui arriveranno i gol degli attaccanti, perché sono tutte di altissimo livello. Sono tutte ottime, pericolose e giocabili. Dobbiamo essere brave noi a giocare bene. Mi godo questo risultato fino a domani e poi si passa a pensare alla partita con il Como".

Soddisfatto della difesa?

"Ho fatto i complimenti alla difesa. Abbiamo concesso poco. A difesa schierata abbiamo fatto bene. Qualche sbavatura c'è stata e dovremo migliorare però sono contento della fase difensiva".

Come sta la squadra?

"La squadra l'ho vista bene. Hanno provato fino alla fine a vincere la partita. Il bello si questo sport è che i giudizi cambiano. Sarei stato curioso di vedere come cambia il giudizio di una partita se non avessimo fatto quell'ultimo gol, è sempre tutto molto sottile. Questa voglia di vincere ha pagato ma poco prima per mancanza di equilibrio stavamo per prendere gol".