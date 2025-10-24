Lennart Karl davanti a Muller e Musiala: i 10 tedeschi più giovani in gol in Champions

Lennart Karl si prende la scena: nella vittoria del Bayern Monaco contro il Club Brugge in Champions League, ha aperto il match segnando a soli 17 anni e 242 giorni. Nessun tedesco è mai riuscito a fare meglio di lui, nemmeno Thomas Müller o Jamal Musiala.

Emerge poi un retroscena: come riporta Sky Sport in Germania infatti il talento della squadra di Kompany è assistito da niente meno che da Michael Ballack, ex capitano della nazionale tedesca. L'ex stella del Bayern Monaco ora lavora come amministratore delegato dell'agenzia "Lucky 13 GmbH" e gestisce il giocatore.

I 10 più giovani marcatori tedeschi della Champions League:

1. LENNART KARL (Bayern Monaco) contro il Club Bruges nella fase a gironi il 22 ottobre 2025, all'età di 17 anni e 242 giorni.

2. JAMAL MUSIALA (Bayern Monaco) contro la Lazio negli ottavi di finale il 23 febbraio 2021, all'età di 17 anni e 363 giorni.

3. FELIX PASSLACK (Borussia Dortmund) contro il Legia Varsavia nella fase a gironi il 22 novembre 2016, all'età di 18 anni e 177 giorni.

4. KARIM ADEYEMI (RB Salisburgo) contro il Lokomotiv Mosca nella fase a gironi il 1° dicembre 2020, all'età di 18 anni e 318 giorni.

5. JULIAN DRAXLER (Schalke 04) contro il Montpellier HSC nella fase a gironi il 3 ottobre 2012 all'età di 19 anni e 13 giorni.

6. LEROY SANE (Schalke 04) contro il Real Madrid negli ottavi di finale il 10 marzo 2015, all'età di 19 anni e 58 giorni.

7. MAX MEYER (Schalke 04) contro l'NK Maribor nella fase a gironi il 10 dicembre 2014, all'età di 19 anni e 83 giorni.

8. LARS RICKEN (Borussia Dortmund) contro lo Steaua Bucarest nella fase a gironi il 18 ottobre 1995 all'età di 19 anni e 100 giorni.

9. THOMAS MÜLLER (Bayern Monaco) contro lo Sporting negli ottavi di finale il 10 marzo 2009 all'età di 19 anni e 178 giorni.

10. SEBASTIAN RUDY (Stoccarda): contro i Glasgow Rangers nella fase a gironi il 24 novembre 2009 all'età di 19 anni e 269 giorni.