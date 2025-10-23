Ma chi è Lennart Karl? Alla scoperta del classe 2008 da record del Bayern Monaco

È solo l'inizio, nella speranza che la sua carriera possa portargli soddisfazioni e permettergli di tagliare traguardi ancora più importanti. Nel frattempo però Lennart Karl si è fatto conoscere dal mondo intero ieri sera, in occasione del gol segnato in apertura contro il Club Brugge nella terza giornata della League Phase in Champions League. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più del classe 2008 di proprietà del Bayern Monaco.

L'evento

Vincent Kompany non ha cincischiato e nella formazione titolare della terza sfida stagionale di Champions League ha inserito proprio il 17enne tedesco in mezzo al "branco" di stelle del Bayern Monaco. Precisamente sulla trequarti, largo a destra, insieme a Olise e Luis Diaz, con Harry Kane da '9' di riferimento là davanti. Così, gli sono bastati 5 minuti per bucare la porta degli avversari all'Allianz Arena. Una firma indelebile, visto che si è trattato del suo primo gol tra i professionisti alla decima presenza in prima squadra. E poi il record raggiunto di marcatore più giovane in Champions League nella storia del club tedesco. I Die Roten hanno poi dilagato 4-0 contro il Brugge grazie alle reti di Kane, Diaz e Nicolas Jackson.

Chi è Karl

Il classe 2008 nasce dal settore giovanile del Bayern e dopo la scalata nelle varie categorie, spesso e volentieri da sotto età, il club tedesco è finito per metterlo sotto contratto fino al 30 giugno 2028 da minorenne. E il prossimo 22 febbraio compirà 18 anni. Ovviamente la speranza dei bavaresi è di aver trovato il nuovo Musiala, al momento diamante allo stato puro della ciurma di Kompany e sempre prodotto casalingo. Per comporre l'identikit, si tratta di un calciatore offensivo, può agire da trequartista, ala sinistra o all'occorrenza da centrocampista. Il mancino è il suo piede preferito, che ha presentato proprio nella rete siglata ieri sera. Un centro dritto nel sette. Con la Nazionale tedesca Under 17 ha segnato 7 gol in 13 apparizioni.