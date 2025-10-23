Bayern, è nata una stella? Gol del 17enne Karl in Champions ed MVP: "Sono tanto felice"

Dopo Musiala è già nata un'altra stella? Lennart Karl ricorderà per lungo tempo l'esordio compiuto ieri in Champions League. Il 17enne talento del Bayern Monaco, al suo debutto dal primo minuto nella celeberrima competizione continentale e targata UEFA, ieri sera non ha perso tempo per mettersi in mostra nel 4-0 inferto al Brugge e ha firmato una rete pesantissima per la sua carriera.

La difesa ospite gli ha concesso troppo spazio, il classe 2008 è avanzato palla al piede e con sicurezza fino al limite dell’area e poi ha lasciato partire un bolide sotto l'incrocio per il momentaneo 1-0 dei bavaresi. Così Karl è diventato il più giovane marcatore di sempre della storia del Bayern in Champions League, così come il giocatore tedesco più giovane in grado di farlo. La notizia, non a caso, ha fatto in fretta capolino in giro per il mondo.

Prestazione che tra l'altro gli è valsa anche un premio, ossia la statuetta del Man of the Match. Primo gol e primo riconoscimento individuale ai massimi livelli del calcio europeo per club. Un sogno ad occhi aperti: "Sono molto felice per il mio gol e per la mia prestazione. È davvero un grandissimo divertimento con la squadra. Diamo tutto in ogni allenamento - ha raccontato Karl -, e questo si riflette nelle partite. In questo momento sta andando tutto molto bene. Posso imparare molto dai miei compagni. Essere anche il 'miglior giocatore della partita' oggi (ieri, ndr) mi rende ovviamente molto felice, ma devo continuare a lavorare e a costruire su questo".