Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl

Lennart Karl è diventato il più giovane marcatore della storia del Bayern Monaco. Mercoledì sera, a 17 anni e 8 mesi, ha battuto il record che era detenuto da Jamal Musiala, un altro mostro sacro dei bavaresi, che aveva siglato la sua prima rete a 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, mettendo il proprio marchio nella partita contro la Lazio. Karl invece ha giocato sessantanove minuti contro il Bruges, segnando dopo cinque dall'inizio della partita, per l'uno a zero che ha messo in discesa la questione.

Undici presenze dal Mondiale per Club a oggi, Karl non può dirsi certo un titolare del Bayern. È però oramai dentro le rotazioni e non è qualcosa di banale per chi compirà 18 anni solamente il prossimo 22 febbraio. Basti pensare che Camarda è sì più giovane, ma di soli 17 giorni. Un'altra gemma per il Bayern che è ben conosciuto per creare giovani e farli poi diventare capisaldi della propria formazione: Kimmich, Musiala, Muller e via discorrendo.

Probabilmente Karl ha avuto l'opportunità perché, nel mercato estivo, Florian Wirtz ha scelto di giocare per il Liverpool. Nonostante le insistenze del club bavarese, la sua intenzione era di giocare in Premier League. Lasciando, quindi, uno spazio vitale a un Karl che, probabilmente, non avrebbe avuto lo stesso spazio.