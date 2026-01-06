Lo 0-1 del Mapei Stadium sta stretto alla Juventus. Al 45' Muharemovic condanna il Sassuolo
Primo tempo molto intenso al Mapei Stadium, la Juventus rientra negli spogliatoi avanti per 1-0 sul campo del Sassuolo al duplice fischio dell'arbitro Zufferli.
Il Sassuolo non parte neanche male nell'approccio al match, costruendo le prime situazioni pericolose in avvio dalle parti di Di Gregorio. Poi però, passata un po' la titubanza iniziale, è la Juventus a prendere in mano la partita. Con il solito talento di Yildiz a prendersi il centro della scena e a impegnare più volte Muric.
Tra i protagonisti più attesi della partita c'è l'uomo mercato Muharemovic, che il Sassuolo ha acquistato due estati fa, in quella del 2024, proprio dalla Juventus (che detiene il 50% sulla futura rivendita del suo cartellino) e oggi accostato, oltre a un possibile ritorno in bianconero, anche all'Inter. È lui a deviare di testa un cross di Kalulu da destra, provocando lo 0-1 al 16' con un rivedibile autogol. I neroverdi accusano il colpo e rischiano più di una volta di subire il raddoppio: almeno tre le risposte di Muric su Yildiz prima dell'intervallo.
A fine della prima frazione arriva un'altra notizia negativa per il Sassuolo, visto che Grosso deve rinunciare a una certezza del proprio centrocampo come Thorstvedt, messo fuori causa da un infortunio alla spalla e sostituito da Fadera.