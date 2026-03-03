Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 27 giornate: tandem nerazzurro dominante
Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito proseguono a braccetto nella classifica dei migliori attaccanti di Serie A. Sale sul podio Domenico Berardi, scalzando Marcus Thuram che perde due posizioni. Sale di uno Hojlund.
1. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.42 (19)
3. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.41 (17)
4. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.35 (23)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.31 (21)
- - -
SERIE A - 27ª GIORNATA
Parma - Cagliari 1-1
62' Folorunsho (C), 83' Oristanio (P)
Como - Lecce 3-1
13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)
Hellas Verona - Napoli 1-2
2' Hojlund (N), 64' Akpa Akpro (HV), 90' + 6 Lukaku (N)
Inter - Genoa 2-0
31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu
Cremonese - Milan 0-2
90' Pavlovic, 90' + 4 Leao
Sassuolo - Atalanta 2-1
23' Kone (S), 69' Thorsvedt (S), 88' Musah (A)
Torino - Lazio 2-0
21' Simeone, 53' Zapata
Roma - Juventus 3-3
39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 90' + 3 Gatti (J)
Pisa - Bologna 0-1
90' Odgaard
Udinese - Fiorentina 3-0
10' Kabasele, 64' rig. Davis, 90' + 4 Buksa
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 57
3. Napoli 53
4. Roma 51
5. Como 48
6. Juventus 47
7. Atalanta 45
8. Bologna 39
9. Sassuolo 68
10. Udinese 35
11. Lazio 34
12. Parma 33
13. Cagliari 30
14. Torino 30
15. Genoa 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Leao (Milan) e Hojlund (Napoli)
8 reti: Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino (venerdì 6 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Como (sabato 7 marzo, ore 15, DAZN)
Atalanta - Udinese (sabato 7 marzo, ore 18, DAZN)
Juventus - Pisa (sabato 7 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Lecce - Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Parma (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Genoa - Roma (domenica 8 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Inter (domenica 8 marzo, ore 20.45, DAZN)
Lazio - Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
