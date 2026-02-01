TMW Radio Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"

Pietro Lo Monaco, intervenuto a "Guelfi e Ghibellini" su TmwRadio ha analizzato i temi del campionato italiano partendo dalla situazione della Lazio: "L'ambiente laziale è sfiduciato e la società dovrebbe meditare su questo atteggiamento. Così si sta privando la squadra della propria gente. Non è intelligente allontanare i tifosi dalla società. Lotito dovrebbe riflettere su quello che vuole dare alla Lazio perché l'ambiente se lo merita oppure farebbe bene a passare la mano. Il pallone è mio e gioco io è solo un atteggiamento da bulletto di periferia. La squadra è della gente. Bisognerebbe imporre a Lotito di stare zitto perché quando parla fa danni, il calcio per Lotito è una melanzana imbottita non ha capito che il calcio è un altra cosa. I presidenti sono dei gestori quando vogliono fare i protagonisti succede tutto questo".

Romagnoli?

"Il tempo gioca a favore di chi vorrebbe che il giocatore rimanesse alla Lazio. Non capisco perché si è arrivato a questo braccio di ferro. E non mi venissero a dire che sono arrivati rinforzi perché il mercato di gennaio è un mercato di riparazione non di rafforzamento".

Sarri?

"A questo punto del campionato non conviene a nessuno che Sarri se ne vada. La Lazio deve salvare la stagione e non la salvi mandando via l'allenatore. Ora bisognerebbe fare un bagno di umiltà anche se credo sia impossibile conoscendo Lotito".