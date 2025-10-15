Lo scopritore di Openda: "Alla Juve non per stare in panchina. Ha bisogno di tempo"

Dominique Renson, responsabile tecnico delle giovanili dell'RFC Liegi, che ha scoperto Lois Openda quando aveva 11 anni, ha parlato a Tuttosport dell'attaccante della Juventus: "Da lui ci si aspetta che prosegua nella sua crescita. Ha mostrato una bella evoluzione in Olanda, in un calcio offensivo, poi è migliorato in Ligue 1, in Francia, contro difese più chiuse".

Renson ha poi parlato della sua esperienza al Lipsia, nella quale è riuscito a mantenere il ritmo in un contesto comunque più fisico e atletico. In Italia però le difese sono più solide e ci sono meno spazi, per questo sostiene il francese che avrà bisogno di un periodo di adattamento.

Quando gli viene chiesto se la Serie A è alla sua portata, Renson spiega che la domanda è complessa e infine sentenzia: "Posso dire che ha bisogno di spazio per esprimere la sua velocità e la sua esplosività. La sua dote principale è l'inserimento, ha scatti decisivi". L'uomo, che lo conosce benissimo, infine ha rassicurato i tifosi, garantendo che darà tutto e rispetterà le indicazioni, lavorando come sempre, perché "non è uno che viene per restare in panchina". Nel corso della sua esperienza in bianconero ha finora collezionato 4 presenze in Serie A e una in Champions League.