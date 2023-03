Lobotka e i primi 18 mesi al Napoli: "Ero triste. Non avevo più fiducia e ho pensato di andare via"

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, tra i migliori tra gli azzurri in questa splendida stagione dei partenopei, ha parlato anche dei suoi primi 18 mesi in Italia, con tante difficoltà: "Non è facile rispondere, anzi è parecchio complicato. Ho vissuto un momento difficile, non giocavo, poi nel febbraio del 2021 ho avuto il primo dei due interventi alle tonsille. Ma comunque era venuta meno in me la fiducia, ero diventato improvvisamente triste".

Ha pensato di andare via?

"Certo che sì: perché chiunque resti sempre fuori a un certo punto si fa delle domande e può essere tentato di scegliere nuove soluzioni. Certi ragionamenti sono scontati, anche inevitabili: pensavo che Gattuso volesse un tipo di giocatore diverso, non trovavo spazio e quindi per me c’erano problemi. E l’idea di cercare un altro club l’ho avuta. Poi h o perso sei chili, è arrivato Spalletti ed è cominciata un’altra storia