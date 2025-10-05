Napoli sulle spine: dolore all'adduttore per Lobotka, cosa filtra su Politano

La partita con il Genoa l'ha raddrizzata, ma il Napoli ha perso due pedine. Nel corso del successo ai danni del Genoa, infatti, Antonio Conte ha dovuto togliere dal campo del Maradona Matteo Politano e Stanislav Lobotka per infortunio. Dalle prime anticipazioni si trattava di un problema muscolare per entrambi, mentre De Bruyne e Gilmour sono entrati sul terreno di gioco del Maradona per sostituirli.

Lente d'ingrandimento

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato il regista slovacco, Lobotka, che - stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport - ha lamentato un dolore all'altezza dell'adduttore, lasciandosi andare a terra e venendo aiutato dallo staff medico azzurro. A distanza di 7 minuti poi anche Politano ha rimediato un guaio fisico: un fastidio al flessore della coscia destra, dopo aver richiamato l'attenzione della panchina di Antonio Conte per la sostituzione. Adesso saranno gli esami strumentali a certificare entità degli infortuni e tempi di recupero. Quantomeno il Napoli potrà approfittare della sosta nazionali per seguire da vicino i due casi.

Premiato invece come MVP della vittoria per 2-1 sul Genoa, Frank Anguissa ha dichiarato: "I tre punti sono la cosa più importante, il premio di MVP a me non serve, lo do a mio figlio che me ne chiede sempre uno nuovo. Alla squadra interessa vincere, è questo ciò che conta di più. Io voglio solo aiutare la squadra, sono contento di poterlo fare e di poter giocare. Come mi sono trovato nel 4-3-3? Alla fine è uguale, 4-3-3, 3-5-2... Noi siamo una squadra e lavoriamo per la squadra ascoltando ciò che dice il mister", le parole rilasciate a DAZN.