Calzona aggiorna sull'infortunio di Lobotka: "Farà un esame e vedremo come sta davvero"

La Slovacchia di Francesco Calzona si prepara alle qualificazioni per il Mondiale 2026, ma rischia di dover fare a meno del suo leader tecnico, Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli è uscito acciaccato dalla sfida contro il Genoa, ne ha parlato proprio il ct in conferenza stampa:

“Stanislav Lobotka si sottoporrà a un esame e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra.” Calzona spera di recuperare il suo regista in tempo per le sfide del 10 e 13 ottobre contro Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Durante Napoli-Genoa, problema muscolare all'inguine per il centrocampista del Napoli che si è fatto male durante il primo tempo della partita. Questo è stato il commento a caldo di Antonio Conte: "Le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Matteo ha avuto un affaticamento al bicipite e sarà valutato. Lo stesso dicasi per Lobotka, che scivolando sul terreno di è aperto e ha sentito una piccola fitta nella zona dell'adduttore, la zona pubalgica. Dovremo fare delle valutazioni", ha chiosato l'allenatore salentino.