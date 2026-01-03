Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Inevitabile un pensiero nei confronti di Gian Piero Gasperini, che torna a Bergamo per la prima volta da avversario:

"Una serata dalle emozioni forti, una serata che ti porta a ripensare a tutte le serate fantastiche vissute insieme".

Sull'addio di Gasperini al termine della scorsa stagione. Non c'era modo di trattenerlo ancora?

"Abbiamo fatto di tutto ma purtroppo, soprattutto nello sport anche le storie più belle possono finire e noi per rispetto nei suoi confronti abbiamo voluto assecondare una sua scelta, anche se ci avrebbe creato delle difficoltà".

Si aspettava queste difficoltà nel primo anno post-Gasperini?

"Sì. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Sono percorsi, questi. Penso che la società abbia cercato di fare di tutto a livello di investimenti, di impegno, per mantenere il più alto possibile il livello di questa rosa. Fin qui Atalanta straordinaria in Champions League, mentre in campionato abbiamo avuto delle difficoltà, ma che fanno parte di un percorso per cui ci può stare. Siamo qui per lavorare, per migliorarci e per mantenere il più alto possibile il livello di questa squadra".