Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, Percassi riprende la polemica col BVB: "Situazione tristemente chiara. Vogliamo rispetto"

Atalanta, Percassi riprende la polemica col BVB: "Situazione tristemente chiara. Vogliamo rispetto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 10:45Serie A
Simone Lorini

Ai microfoni di BergamoTV, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi parla della gara di ieri e della voglia di cercare l'impresa tra una settimana, quando il Borussia Dortmund verrà a giocare in Italia: "Assolutamente sì, ne siamo fermamente convinti. Eravamo pienamente consapevoli delle immense difficoltà che nascondeva questa partita contro un avversario di così alto livello. La sfida è stata decisa da singoli episodi che purtroppo ci hanno penalizzato, ma la squadra ha dimostrato di essere viva, reattiva e sempre in partita. Abbiamo la certezza che di fronte al nostro pubblico, spinti dal calore vitale del nostro stadio, i ragazzi troveranno tutte le energie necessarie per provare a ribaltare questo risultato. Sarà una battaglia e noi ci faremo trovare pronti".

Prima del fischio d'inizio ha fatto molto rumore la sua dichiarazione in merito all'annullamento del pranzo ufficiale UEFA. Ci può spiegare nel dettaglio cosa è successo e i veri motivi di questa profonda rottura istituzionale con la dirigenza del Borussia Dortmund?
"Come ho già avuto modo di spiegare, la situazione è tristemente chiara. I pranzi UEFA dovrebbero rappresentare un momento di incontro cordiale e un piacere nel condividere del tempo con la dirigenza che ti ospita. Purtroppo, in questo caso specifico, non sussistevano i presupposti minimi per farlo. Oggi sulla panchina del Borussia Dortmund sedeva Samuele Inacio, un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile sin da quando aveva sette o otto anni, che abbiamo accudito e formato con dedizione, e che poi ci è stato sottratto in una maniera che riteniamo profondamente ingiusta. Nonostante tutto, prima dell'orario del pranzo ho voluto comunque incontrare i vertici del Borussia. Avendo noi aperto una vertenza ufficiale presso la FIFA, la mia intenzione era quella di capire se ci fosse la volontà di risolvere la questione in modo corretto. Penso che i grandi club debbano dimostrare la propria presunta grandezza attraverso i fatti e il rispetto reciproco, non certo con azioni predatorie di questo tipo. Se avessero voluto risolvere la vertenza, ne avrebbero avuto tutte le condizioni, ma mi pare evidente che siano abituati a operare costantemente con queste dinamiche: non a caso, questa sera ha giocato anche un altro talento del 2008, Reggiani, prelevato dal Sassuolo in una situazione fotocopia alla nostra. È un comportamento inaccettabile. Parliamo di ragazzi formati con enormi sacrifici nei nostri settori giovanili che, proprio nel momento cruciale del loro percorso di crescita, vengono attratti da queste sirene. Sappiamo che il mercato a volte genera queste situazioni, ma ciò che noi pretendiamo, al di là delle volontà di giocatori o agenti, è che alla base ci sia sempre il rispetto tra i club. Anche noi all'Atalanta facciamo un grande lavoro di scouting e investiamo molto sui giovani, ma lo facciamo sempre nel massimo rispetto delle altre società, intavolando trattative leali".

A questo proposito, l'operazione che ha portato Ahanor a Bergamo in estate rappresenta l'esatto opposto. Un esempio lampante di come l'Atalanta preferisca trovare un'intesa formale con il club di provenienza, il Genoa, piuttosto che approfittare di eventuali scappatoie contrattuali.
"Esatto, il caso di Ahanor è l'esempio perfetto e lampante della nostra filosofia aziendale. Noi cerchiamo sempre di crescere i talenti in casa, ma quando cogliamo delle opportunità sul mercato per ragazzi promettenti come lui, che voi conoscete benissimo, ci muoviamo con etica. L'Atalanta non ha mai approfittato di vuoti normativi o di situazioni contrattuali vantaggiose per scavalcare gli altri club. Abbiamo dialogato apertamente con il Genoa e abbiamo cercato un'intesa concreta, trovando una soluzione che accontentasse tutte le parti in causa. È una questione di stile e di rispetto del lavoro altrui".

Chiudiamo con un messaggio di prospettiva. Oltre alla grande attesa per la gara di ritorno di mercoledì, c'è da focalizzarsi subito sul campionato e sull'imminente sfida di domenica contro il Napoli. L'ambiente ci crede?
"Assolutamente sì, non c'è il minimo dubbio. Siamo estremamente fiduciosi per la gara di mercoledì, dove daremo l'anima per ribaltare la qualificazione, ma adesso la nostra concentrazione deve essere immediatamente proiettata alla delicata sfida di campionato contro il Napoli. Noi ci crediamo sempre, su tutti i fronti".

Articoli correlati
Atalanta, Percassi: "No al pranzo UEFA per Inacio? Sì, è una mancanza di rispetto"... Atalanta, Percassi: "No al pranzo UEFA per Inacio? Sì, è una mancanza di rispetto"
Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"... Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman" Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman"
Altre notizie Serie A
Como, l'ex Ardito: "Un po' di euforia dopo il Napoli, ma senza Rabiot il Milan ha... Esclusiva TMWComo, l'ex Ardito: "Un po' di euforia dopo il Napoli, ma senza Rabiot il Milan ha perso 6-7 punti"
Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale" Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"
Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa... Esclusiva TMWTracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"
Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu... Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"
Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul TMWJuventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul
Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci... Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano" Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano"
Como, Fabregas si coccola Nico Paz: "Provo sempre a proteggerlo. Se sarà una star?... Como, Fabregas si coccola Nico Paz: "Provo sempre a proteggerlo. Se sarà una star? Sì"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
2 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
3 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
4 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
5 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.1 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.2 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.4 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.6 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.7 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"
Immagine news Serie A n.2 Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"
Immagine news Serie A n.3 Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul
Immagine news Serie A n.5 Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Immagine news Serie B n.2 Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
Immagine news Serie B n.5 L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato
Immagine news Serie B n.6 Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, debito oltre 240 mila euro per il “Rocco”: salta l’incontro col Comune
Immagine news Serie C n.3 Serie C, recupero 25ª giornata: Catania-Trapani questa sera alle 20:30
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese e Foggia, scossa in panchina: Boscaglia e Pazienza per la svolta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV