Lecce, seduta verso la Cremonese: Gaspar a riposo, Gandelman parzialmente in gruppo
Il Lecce di Eusebio Di Francesco è tornato in campo questa mattina per portare avanti la preparazione della fondamentale sfida salvezza contro la Cremonese in programma domenica 8 marzo alle 12.30. Questo il report del club salentino:
"Giallorossi impegnati questa mattina ad Acaya in una seduta di allenamento in vista della gara di domenica con la Cremonese. Assente Camarda, Berisha ha proseguito con il lavoro personalizzato, a riposo Gaspar. Gandelman si è allenato parzialmente in gruppo. Domani pomeriggio la squadra sosterrà un allenamento al Via del Mare".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
