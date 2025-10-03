L'Inter si ritrova, Tardelli approva: "Ora è tutto come prima. Aspettando Barella"

L'ex centrocampista Marco Tardelli, campione del Mondo con l'Italia nel 1982, dalle colonne de La Stampa oggi in edicola ha parlato di alcune grandi del calcio italiano e del momento che stanno attraversando.

A partire dall'Inter di Chivu, che sembra essersi ritrovata: "Buone notizie per i tifosi dell’Inter: hanno ritrovato la loro squadra" - conferma Tardelli - ". Chivu ha avuto ragione a non cambiare gioco, aveva solo bisogno di recuperare giocatori importanti che mentalmente e fisicamente erano stanchi", ha fatto notare. "Tutto sembra tornato come prima, aspettando un centrocampista come Barella: non ancora quello che conosciamo", ha aggiunto.

Notizie positive anche dal Napoli secondo Tardelli, che "continua a mostrare una forza di gruppo incredibile". Poi aggiunge: "Conte è abilissimo a far rientrare in fretta i lampi di nervosismo che possono disturbare lo spogliatoio: proprio De Bruyne ha servito i due assist a Hojlund. Le ambizioni non possono più essere nascoste e questo può rivelarsi un handicap".

Sulla Juventus: "Ancora un pareggio - cominciano a diventare fastidiosi, specie se determinati da assenza di attenzione e determinazione - ed ancora una volta troppi gol. Nota positiva Conceiçao che ha cambiato la partita: purtroppo non è bastato. Tudor ha molto da lavorare sui calci piazzati, sul centrocampo e sulla tenuta mentale".