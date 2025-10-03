Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Brocchi difende il suo pupillo: "Non toccate il mio Di Gregorio: è fortissimo"

Juventus, Brocchi difende il suo pupillo: "Non toccate il mio Di Gregorio: è fortissimo"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 08:38Serie A
di Daniele Najjar

Si avvicina il big match fra Juventus e Milan in programma domenica sera: un altro test per capire chi può essere realmente l'anti-Napoli per la lotta Scudetto, quest'anno. L'ex centrocampista rossonero, Cristian Brocchi, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport oggi in edicola ha detto la sua in merito ad alcuni protagonisti che lui conosce bene.

Fra i giocatori che Brocchi ha allenato e che ora saranno protagonisti della partita, c'è Manuel Locatelli, nella squadra di Tudor: "Erano un paio d’anni che dicevo al presidente Berlusconi quanto fosse forte Manuel" - spiega Brocchi - ", e che un giorno sarebbe stato un giocatore importante per il Milan. (...) All’inizio Manuel era tutto tacco e punta. Un centrocampista elegante e tecnico a cui mancava, però, qualcosa dal punto di vista difensivo. Capitava spesso che finisse le partite senza un minimo di fango sulla divisa. Ecco l’ho aiutato a sporcarsi, a metterci più agonismo, più grinta", aggiunge.

Poi su Di Gregorio: "Se l'ho voluto al Monza? Sì, anche se è arrivato da noi per fare il secondo portiere. Lui è un professionista esemplare: all’inizio l’ho fatto lavorare tanto perché volevo che facesse un salto di qualità nel gioco con i piedi". Parlando delle difficoltà avute ultimamente, non ha dubbi nel difenderlo: "Ha avuto qualche difficoltà, ma se non passi da questi momenti come fai a migliorare? Michele negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. È fortissimo, solido. Non esistono portieri che nell’arco di una stagione non commettono almeno 2/3 errori. Quindi non toccatemi Digre: deve essere lui il portiere titolare della Juve".

Articoli correlati
Brocchi: "Continuerò a difendere Gimenez. Hojlund? Non mi fido mai di chi fa gol... Brocchi: "Continuerò a difendere Gimenez. Hojlund? Non mi fido mai di chi fa gol subito"
Si amplia la squadra DAZN, Brocchi e Di Gennaro si uniscono ai commentatori della... Si amplia la squadra DAZN, Brocchi e Di Gennaro si uniscono ai commentatori della Serie A
La griglia Scudetto di Brocchi: "Il Milan è appena dietro a Inter e Napoli" La griglia Scudetto di Brocchi: "Il Milan è appena dietro a Inter e Napoli"
Altre notizie Serie A
Milan, Allegri istruisce Leao: serve più cuore, la settimana di allenamenti aiuterà... Milan, Allegri istruisce Leao: serve più cuore, la settimana di allenamenti aiuterà il portoghese
Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli... Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
Cremonese imbattuta, Bianchetti: "Vardy mi ha gasato, ma non faremo come il Leicester"... Cremonese imbattuta, Bianchetti: "Vardy mi ha gasato, ma non faremo come il Leicester"
Atalanta finora più forte delle assenze. L'unico a vincere è stato il Paris Saint... Atalanta finora più forte delle assenze. L'unico a vincere è stato il Paris Saint Germain
Matri avvisa Tudor: "Alla Juve serve una gerarchia: chi è il titolare in attacco?"... Matri avvisa Tudor: "Alla Juve serve una gerarchia: chi è il titolare in attacco?"
Il Napoli scopre Hojlund, Giordano assicura: "A me ricorda tanto Haaland" Il Napoli scopre Hojlund, Giordano assicura: "A me ricorda tanto Haaland"
Napoli, rientra l'emergenza in difesa e Conte prepara i cambi con il Genoa Napoli, rientra l'emergenza in difesa e Conte prepara i cambi con il Genoa
Juventus, Brocchi difende il suo pupillo: "Non toccate il mio Di Gregorio: è fortissimo"... Juventus, Brocchi difende il suo pupillo: "Non toccate il mio Di Gregorio: è fortissimo"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
3 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre
5 3 volte lo stesso rigore, 3 volte lo stesso errore: la Roma col Lille ha fatto la storia (in negativo)
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
Immagine top news n.1 Juventus, fra Bremer e Cabal c'è bisogno della gestione di Tudor. Difesa in difficoltà
Immagine top news n.2 Thuram out, Chivu non dispera. Pio Esposito e Bonny cambiano la musica
Immagine top news n.3 3 volte lo stesso rigore, 3 volte lo stesso errore: la Roma col Lille ha fatto la storia (in negativo)
Immagine top news n.4 Solo 1-1 per il Bologna contro il Friburgo. Ma Italiano resta comunque ottimista
Immagine top news n.5 La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference, con primo gol di Piccoli. 2-0 al Sigma Olomouc
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, l'Italia perde due posizioni nella corsa per il 5° posto in Champions
Immagine top news n.7 La Fiorentina riparte dalla Conference. Piccoli e Ndour regalano la vittoria con il Sigma Olomouc
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.2 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie A n.2 Cosa manca in questo momento alla Juventus? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Mese di fuoco per il Rimini, l'avvocato Scalco: "Occhio alla scadenza del 16 ottobre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Retroscena Guidolin: "Fui vicino alla Nazionale prima di Conte. Italiano e Gasp mi piacciono"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri istruisce Leao: serve più cuore, la settimana di allenamenti aiuterà il portoghese
Immagine news Serie A n.3 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese imbattuta, Bianchetti: "Vardy mi ha gasato, ma non faremo come il Leicester"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta finora più forte delle assenze. L'unico a vincere è stato il Paris Saint Germain
Immagine news Serie A n.6 Matri avvisa Tudor: "Alla Juve serve una gerarchia: chi è il titolare in attacco?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Palermo, gara da ex di Lucioni: "I rosanero hanno pochi rivali in B. I liguri si riprenderanno"
Immagine news Serie B n.2 Squalifiche per scommesse, infortuni, tecnico a rischio: il duro momento di un contestato Bari
Immagine news Serie B n.3 Südtirol, doppia tegola per mister Castori: si fermano El Kaouakibi e Pietrangeli
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Raychev si presenta: "Darò il massimo per sfruttare le mie occasioni"
Immagine news Serie B n.5 Padova, decalogo contro il linguaggio d’odio nello sport: prevenire l’hate speech
Immagine news Serie B n.6 Doppietta, vittoria e primato col Frosinone: Raimondo MVP della sesta giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, arriva il via libera alla riqualificazione dello stadio 'Zugni Tauro'
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "In C l’Ascoli mi sta piacendo più di tutte. Il Brescia ora deve accelerare"
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 8ª giornata: tre gli anticipi di questa sera. Il programma completo
Immagine news Serie C n.5 Catania, Grella: "Toscano è un vincente, gli attacchi sono fuori luogo ed esagerati"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Giacca: "Grande soddisfazione far parte del Consiglio Direttivo di C"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso