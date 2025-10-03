Il Napoli scopre Hojlund, Giordano assicura: "A me ricorda tanto Haaland"

Il Napoli supera 2-1 lo Sporting in Champions League, con la doppietta di Rasmus Hojlund. Una bella notizia per Conte, quella del danese, che si è preso la scena europea e che vuole ora essere protagonista del nuovo Napoli, per non far rimpiangere Romelu Lukaku.

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha parlato di lui: "Perfettamente in linea con la storia di un club che ne ha avuti tantissimi: Vinicio,Altafini, Clerici; poi Careca; e ora Cavani, Higuain, Osimhen, Mertens che lo divenne, Lukaku", fa notare.

Nonostante l'esperienza all'estero in una squadra come il Manchester United, Hojlund rimane un ragazzo di appena 22 anni e dunque ancora tutto da scoprire. Nel vederlo giocare, Giordano azzarda un paragone importante: "A me nelle movenze, nella capacità di scappare via, ricorda tanto Haaland. Appartengono alla stessa generazione. Uno ha già segnato tantissimo, l’altro promette di farlo".