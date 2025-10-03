Napoli, rientra l'emergenza in difesa e Conte prepara i cambi con il Genoa

A Castel Volturno è già partito l’avvicinamento alla gara con il Genoa. Dopo la prima vittoria in Champions League, firmata Hojlund su doppio assist di un Kevin De Bruyne che finalmente s’è preso la scena, per la squadra di Antonio Conte l’obiettivo è tornare alla vittoria anche in campionato e chiudere questo primo ciclo ravvicinato di gare in testa alla classifica, magari provando anche ad approfittare di diversi scontri diretti al vertice. Ed il tecnico del Napoli si avvicina alla sfida con diverse buone notizie.

Rientra l’emergenza

Rispetto alla gara di Champions League, Antonio Conte potrà fare di nuovo affidamento su Giovanni DI Lorenzo, squalificato contro il City, ma non solo. Rispetto a mercoledì tornano a disposizione Marianucci e Mazzocchi, non in lista Uefa. La gara di Champions ha visto anche il ritorno di Spinazzola - tra i migliori in campo anche a destra - e di Olivera che ha dato qualche minuto di tregua a Gutierrez, protagonista delle ultime due gare dopo una lunga inattività. Restano ai box invece Rrahmani e Buongiorno: per i centrali titolari l’appuntamento è a dopo la sosta.

I cambi di Conte

Per l'ultima gara del tour de force Conte non dovrebbe stravolgere l'11 più di tanto: sicuramente cambierà il portiere e toccherà a Meret; il ritorno di Di Lorenzo permetterà a Spinazzola di spostarsi a sinistra (altrimenti Olivera) per evitare la terza di fila di Gutierrez. Conte poi difficilmente rinuncerà a De Bruyne e Hojlund, così come al modulo con i quattro centrocampisti. Da capire le condizioni di Lobotka, Anguissa e Politano ed in questo senso - senza cambiare l'assetto tattico - scalpitano nell'ordine Gilmour, Elmas o Neres per una chance dal primo minuto.