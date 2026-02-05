Maldini 'alla Mertens': Sarri conquistato dal figlio d'arte, sarà lui il 9 anche a Torino

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica un approfondimento al futuro dell'attacco in casa Lazio, con Sarri che durante il mercato e dopo l'addio di Castellanos aveva puntato sempre su Noslin, che aveva fornito prestazioni incoraggianti. Poi, però, pure l’olandese è finito nel calderone di quelli che potevano essere ceduti e così l’allenatore ha giocato a Lecce la carta Dia, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, salvo poi virare su Daniel Maldini, da poco sbarcato a Formello per il match con il Genoa.

Proprio il figlio d'arte sembra essere l'opzione più convincente a questo punto della stagione per quanto riguarda il centravanti (di movimento, è ovvio), ben più di Ratkov: l’ex giocatore dell'Atalanta lo sta conquistando per le sue enormi qualità tecniche che, secondo Sarri, sono un’ottima base da cui partire per 'creare' un giocatore ancora più forte. In effetti Maldini, che è un attaccante un po’ atipico ma sicuramente funzionale, con Sarri può conoscere la definitiva consacrazione.

Così, salvo ripensamenti, sarà di nuovo Maldini il centravanti della Lazio domenica sera allo Stadium contro la Juventus: l'idea del tecnico italiano sarebbe quella di impostare l'ex Atalanta, Monza e Milan un po' 'alla Mertens', una intuizione geniale che ai tempi del Napoli diede tantissimo ai partenopei.