Maldini: "Rovella mi ha trasmesso l'amore per la Lazio. Trattativa più lunga del previsto"

Daniel Maldini è arrivato alla Lazio anche grazie a Nicolò Rovella, suo grande amico che gli ha sempre parlato benissimo del club, come sottolinea lui stesso in conferenza stampa: "Mi ha detto che è fantastico qua, si è innamorato subito e me l'ha trasmesso. Quando arrivi capisci perché la Lazio è così importante. L'ambiente? Credo siano cose che possono succedere, noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare al campo, vorremmo avere i nostri tifosi sempre con noi, ma dobbiamo pensare a far bene in partita".

Quanto è stato difficile questo mese di gennaio con la Lazio che la cercava dall'inizio?

"È stata più lunga di quanto ci si aspettasse, poi alla fine siamo riusciti a risolvere e questa è la cosa più importante. Rovella mi ha sempre spinto a venire qua in questi mesi, alla fine sono riuscito ad arrivare qui a Roma. Il mio obiettivo è pensare al presente e trovare continuità, poi si vedrà il futuro. L'importante è adesso, essere il più competitivo possibile".

