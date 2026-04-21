Reggiana, contratto in scadenza per Fracchiolla. Che precisa: "Non ho firmato altrove"

Nonostante una stagione ancora da terminare, con una lotta per la salvezza (diretta e tramite playout) ancora apertissima, circolano i primi rumors sul futuro di Domenico Fracchiolla, attuale uomo mercato della Reggiana: il direttore - nel corso di una diretta tv sull'emittente emiliana Teletricolore - è stato accostato alla Salernitana. Anche i granata, però, devono ultimare il loro percorso, che passerà certamente dai playoff di Serie C, e il futuro è ancora tutto da scrivere, soprattutto a fronte di un possibile passaggio di proprietà del club campano.

A ogni modo, in diretta, Fracchiolla ha voluto precisare che allo stato attuale è solo concentrato sulla salvezza del club emiliano, e non ha accordi altrove: "Non ho firmato con nessuna squadra. È vero che sono a scadenza con la Reggiana, non ho opzioni nemmeno in caso di salvezza, ma sono concentrato".